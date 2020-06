Faleceu Carolina Laras

Carolina Gomes Laras, 88 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (11), por volta das 10h25, no Hospital Santa Casa, em Maringá, onde estava alguns dias internada, para tratamento de saúde.

Moradora da Vila Vitória, Carolina foi uma das pioneiras do bairro, sendo muito querida por toda a comunidade. Ela é mãe do Sérgio Laras – esportista e sócio do Clube dos 200. Também era avó de Francielly Laras, esposa do vereador Eron Barbiero e sogra do ex-policial Sacramento.

O velório teve início às 19h, desta quinta-feira (11), na Sala 1 da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O sepultamento está marcado para acontecer às 14h, na Sexta-feira (12), no Cemitério Municipal.

Por Fernando Damas.