Faleceu na manhã de domingo, 09 de agosto, no Hospital do Câncer, em Maringá, Claudemir Volpe, 67 anos. Canoa, morava na Rua Renê Táccola, Centro, em Mandaguari. O corpo foi velado na Capela do Prever e o sepultamento foi realizado as 10h 30 desta segunda-feira, 10 de agosto, no Cemitério Municipal de Mandaguari.