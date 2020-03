Faleceu na madrugada deste sábado (14) por volta das 6 h da manhã, no Hospital Cristo Rei em Mandaguari , Cleisson Rocha Camargo, 35 anos de idade, o Rapaz era morador do Jardim progresso.

Camargo estava internado no Hospital Cristo rei de Mandaguari, falência de órgãos. O corpo será velado na Capela Mortuária do Prever a partir das 13 horas, o sepultamento está previsto para 8h30 no cemitério municipal de Jandaia do Sul.