Faleceu na manhã de terça-feira (24), por volta das 7h50, no Hospital Cristo Rei, em Mandaguari, Geralda Marques, 92 anos, ela estava internada para tratamento de saúde.

Moradora da Estrada Caitu, Zona Rural do município, Geralda é tia do vereador João Jorge Marques, o Jorge do Alambique.

O velório acontece na Capela Mortuária de Mandaguari. O sepultamento está marcado para ocorrer na tarde desta quarta-feira (25), no Cemitério Municipal.