Faleceu na manhã desta terça-feira (24), por volta das 6h, em um hospital de Maringá, o empresário Jaime Paulino, aos 62 anos, ele estava internado após passar mal em sua residência. Morava a Rua Manoel Antunes Pereira, esquina com a Rua Princesa Isabel, a anos fez parte do MDB, funcionário público da Prefeitura, Lions Clube, entre outras atividades que desenvolvia no município. O falecido deixa dois filhos: Rafaella Salvador Paulino e Gustavo Salvador Paulino.