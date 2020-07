Faleceu aos 65 anos, na tarde de segunda-feira (6) João Pereira Filho.

Ele tinha problemas de saúde, passou mal, foi socorrido mas não resistiu. Era dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas do Estado do Paraná (Sintracoop) na cidade de Mandaguari e ha 17 anos funcionário da Cocari.

A Fenatracoop em todo o Brasil e as unidades do Sintracoop PR e do Sintrascoopa decretaram luto oficial de 3 dias.