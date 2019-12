Faleceu José Raimundo de Melo, aos 60 anos, morreu no início da tarde de segunda-feira (30), por volta das 18h10, no Hospital Cristo Rei, em Mandaguari, onde estava internado para tratamento de saúde. Morava da Rua Álvaro Maróstica, na Vila Vitória, Raimundo trabalhou por muitos anos como pintor, e era muito querido no bairro. O seu corpo está sendo velado na Sala 2 da Capela Mortuária de Mandaguari, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O sepultamento está marcado para acontecer às 17h, desta terça-feira (31), no Cemitério Municipal.

Raimundo meu amigo em particular, descanse em paz, você sempre foi um batalhador até o ultimo momento, fará muita falta entre nós. ” Sérgio Ferreira”.