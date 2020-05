Faleceu na noite do sábado, 30 de maio, no Hospital Cristo Rei, MOACIR BATISTA, 83 ANOS. Ele morava na Rua Barbara Ferreira de Souza, no Conjunto Tancredo Neves. O corpo está sendo velado na Capela do Prever e, o sepultamento será às 14h, deste domingo, 31 de maio, no cemitério municipal de Mandaguari.

O falecido é pai da Luíza, da Renovação Carismática e sogro do Gaspar Quaresma do Jardim Cristina.

Rubens Silva.