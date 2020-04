Faleceu o empresário Celso Marques

Faleceu Celso Ruelis Marques, 68 anos, a fatalidade se deu no início da noite deste domingo (12), feriado de Páscoa, após ser vítima de um infarto fulminante, enquanto passeava de bicicleta.

Morador de Mandaguari, Marques se destacou como um dos empresários importantes de Mandaguari e região, sendo proprietário da Livraria Americana e pai do Alysson, da Livraria União, do Ebinho e do Marques

Seu corpo está no Pronto Atendimento Municipal, ainda não se tem notícias sobre velório e sepultamento.

Em breve mais informações.