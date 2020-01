Faleceu na manhã de terça-feira (31/12), Orlando Grella, aos 83 anos, faleceu por volta das 8h, em sua residência, localizada na Rua Padre Antônio Lock, Centro de Mandaguari.

O velório ocorre na Sala 1 da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gumercindo Bortolanza. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira (1), as 10h, no Cemitério Municipal.