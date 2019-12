Faleceu às 22h de sábado, 21 de dezembro, no Hospital Cristo Rei em Mandaguari, OTÁVIO SCHINCARIOL, 93 ANOS. O falecido é pai do empresário Jorge Schincariol das Lajes Três Marias. O corpo está sendo velado na Capela do Prever e o sepultamento será às 17 horas deste domingo, 22 de dezembro, no Cemitério Municipal de Mandaguari.