Faleceu no Hospital Metropolitano de Sarandi, o agricultor Pedro Rocha, 73 anos, pai do Amarildo Rocha funcionário público da Prefeitura de Mandaguari.

Rocha morava no Jardim Progresso 1, e estava internado no Hospital Metropolitano de Sarandi em tratamento de saúde. O velório estará ocorrendo neste sábado (14) na Capela Mortuária, o sepultamento está previsto para domingo, (15) às 10h30, no Cemitério Municipal.