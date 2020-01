Faleceu Ricardo Rocha

Ricardo Rodrigues da Rocha, 38 anos, faleceu na tarde de sábado (4), por volta das 15h, no Hospital Santa Casa, em Maringá, onde ele estava internado há alguns dias, devido à um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Morava a Rua Aquilino Botura, no Jardim Boa Vista. Seu corpo está sendo velado na sala 2, da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O sepultamento está marcado para acontecer às 16h, deste domingo (5), no Cemitério Municipal.

Por Fernando Damas.