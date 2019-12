Faleceu Rodrigo de Oliveira Paes, aos 43 anos, faleceu na tarde de segunda-feira (30), por volta das 17h, no Hospital Santa Rita, em Maringá, onde estava internado com uma infecção no corpo.

O falecido morava a Rua Francisco de Paula, Jd. Vila Nova, Paes foi por muitos anos instrutor da Autoescola Mandaguari, participava de movimentos dentro da Igreja Bom Pastor, era casado com a diretora da Proteção Social da prefeitura Maria de Lourdes Paes.

Colaborou Fernando Damas.