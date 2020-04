A Prefeitura do Município de Mandaguari, em especial a equipe da Secretaria de Saúde, vem a público comunicar com pesar o falecimento do colaborador Rubens Caio do Couto, que completaria 55 anos no dia 15 de junho próximo. Couto, querido entre os colegas da saúde pela sua empatia e sorriso aberto, mesmo após iniciar uma luta contra o câncer. Fica a homenagem e os sentimentos à família, por parte do governo municipal, da Secretária de Saúde, e de todos os seus colegas.