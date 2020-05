Faleceu na madrugada deste sábado, no Hospital do câncer, em Maringá, VALDEMIR ISAIAS DOS SANTOS, 48 ANOS. Tiquinho Mecânico, morava na Rua Clarice Gazoni, no Jardim Morumbi, em Mandaguari. O corpo será velado a partir das 14 horas, na Capela do Prever e o sepultamento será às 8 deste domingo, 03 de maio, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Por Rubens Silva.