Família é assaltada em Jandaia do Sul

Roubaram um veículo Onix e alguns pertences

A Polícia Militar foi às 23h35 de quinta-feira (9) na Rua Clementino Puppi, onde houve um roubo. No local, o solicitante senhor relatou que no momento em que foi guardar seu veículo que estava estacionado na frente da residência, foi abordado por dois masculinos os quais deram voz de assalto e adentraram a casa.

No interior da mesma também se encontrava a Sr.ª xxx e seus dois netos de 8 e 6 anos. Os autores trajavam roupa de cor preta, capuz e ambos armados com revolver.

Um de estatura alta e magro, outro baixo e gordo, este deu algumas coronhadas no Sr. xxx e na sequência os levaram até a cozinha e apagaram as luzes, enquanto subtraíam alguns pertences.

Em seguida os prenderam dentro do quarto e a todo momento diziam que não fariam nada além de levar o veículo, no entanto levaram dois televisores, dois celulares, um tablete, documentos, dinheiro e o veículo Onix de cor prata, placas FYA-6B46 de Jandaia do Sul.

Os autores pediram para as vítimas só saírem do quarto depois de um tempo, que teria alguém fora da casa vigiando caso eles saíssem antes.