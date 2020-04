Família é assaltada no Distrito São José em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 23h41 deste domingo (19) na BR-376, km 239- Frios Jandaia.

A vítima foi até a Companhia de Polícia Militar em Jandaia do Sul e relatou que chegou em sua casa por volta das 21h acompanhado de sua esposa e seus dois filhos e se deparou com dois indivíduos em sua área de serviço, onde um deles estaria armado com uma pistola, o qual deu voz de assalto e os levaram para um quarto da casa, onde começaram a revirar todos os pertences das vítimas e a todo momento perguntavam de um cofre.

O senhor falou para os autores que não possui cofre, neste momento eles desistiram de procurar o cofre e passaram a pegar alguns pertences das vítimas, como uma TV, uma certa quantia de joias, celulares e colocaram tudo dentro do carro da família, um Ford Fusion de cor prata e placas AYV-2685.

Após carregarem o carro, os autores trancaram a família dentro da casa e saíram com o veículo. Momentos depois as vítimas conseguiram achar uma chave reserva e conseguiram sair, onde vieram até a 2°cia PM de Jandaia do Sul pois tentavam ligar no 190 e não conseguiam completar a chamada.