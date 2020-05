Feira de domingo será mantida na Praça Independência e com novas orientações

Os feirantes de Mandaguari decidiram manter a Feira Produtor de domingo na Praça Independência, pelo menos enquanto forem mantidas as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19). Tradicionalmente a feira de domingos realizada na Travessa Guairacá, entre a Prefeitura e o Fórum.

Por outro lado, de acordo com o artigo 9º do decreto 200/2020, que está sendo publicado nesta quinta-feira (7), está liberado o funcionamento de barracas das feiras livres em qualquer dia da semana, com o objetivo de auxiliar na conservação dos produtos em exposição, mas permanecendo as seguintes obrigatoriedades:

Uso de máscara e luvas pelos feirantes;

Manutenção do produto devidamente embalado em sacos plásticos;

Colocar faixa/fita de isolamento ao redor da banca ou barraca a fim de evitar que os clientes tenham contato direto com os alimentos;

Controlar e restringir o número de pessoas a fim de evitar aglomeração;

Manter distanciamento de 10 (dez) metros entre as bancas e barracas;

Não permitir o consumo dos produtos no local da venda.

Vale ressaltar ainda que, segundo decreto, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, fará a demarcação nos locais que serão permitidas as montagens das bancas e barracas e procederá a devida orientação a fim de evitar aglomeração.

A mudança de local da feira de domingo, que já foi efetuada na semana passada, é uma solicitação dos feirantes locais, por conta do maior espaço na praça, contribuindo assim para o respeito ao distanciamento determinado nas medidas tomadas pelo município para o enfrentamento da pandemia do coronavírus.