Felicitações Fabiana Jovino

Completando idade nova, Fabiana Jovino, esposa do empresário Marcos Roberto Jovino. Muitas felicidades, Parabéns, que esta data se repita muitas e muitas vezes.
No perfil do face, o empresário Marcos Roberto Jovino escreveu:
FABIANA, MEU AMOR, HOJE O ANIVERSÁRIO É SEU, MAS COM TODA CERTEZA QUEM RECEBE O PRESENTE MAIS ESPECIAL SOU EU, SEU ESPOSO, SEUS FILHOS, OS SEUS FAMILIARES E TODOS AQUELES QUE TÊM A OPORTUNIDADE DE CONVIVER COM UM SER TÃO MARAVILHOSO COMO VOCÊ.
OBRIGADO POR TODO O CUIDADO COM A NOSSA FAMÍLIA, PELA TERNURA E DOÇURA EM CADA GESTO, PELA MULHER SÁBIA QUE É E QUE EDIFICA O NOSSO LAR A CADA DIA, VOCÊ É MOTIVO DE ORGULHO PARA NÓS, ESBANJA AMOR EM TUDO O QUE FAZ E POR ONDE PASSA.
ESPERAMOS QUE ESTA DATA LHE TRAGA MUITAS ALEGRIAS E QUE NA SUA VIDA NUNCA FALTE A SAÚDE, O AMOR, A AMIZADE E O SUCESSO.
TE AMAMOS.
DE SEUS ESPOSO MARCOS JOVINO, SEUS FILHOS MARIA EDUARDA E MARCOS FILHO E SEUS FAMILIARES.