Festa de natal 2019

A escola Dom “Jaime Luiz Coelho” educação infantil e ensino fundamental, na modalidade educação especial, realizou na última sexta feira (13) a noite de encerramento das atividades pedagógicas e sociais, com o musical – “Era Uma Vez, uma história de amor, aventura e magia”, unido à festa de natal. O musical é composto por alunos do projeto música e inclusão, com atuação das instrutoras Letícia Tiene Beni e Suiane Felicio, sob a coordenação da assistente social Valdirene dos Santos.

O projeto teve como objetivo desenvolver as habilidades musicais de diferentes maneiras, atendendo as necessidades de cada aluno.

Durante o período de atuação os integrantes puderam ter acesso a diferentes tipos de instrumentos e possibilidades musicais, ampliando as suas capacidades e desafios, dessa forma, com o objetivo de levar à comunidade os resultados de todo o processo, foi organizado todo o aprendizado nesse lindo musical.

Colaboração dos instrumentistas: Mateus Aquino no violão, Alex Manoel no baixo, Paulo Henrique na bateria, Rafael Souza no acordeom, Suiane Felício no teclado e letícia Beni no pandeiro e teclado.

Música: Era Uma Vez, solista: Samuel, violão: Stéfani, Marcos e Jean;

Música: Tocando em frente solistas: Ramiro e Alisson, acordeom: Viviane;

Músicas: Amigo estou aqui ai menina, solista: Letícia violão;

Música: Hakuna Matata, solista: violão: Stéfani, Marcos;

Música: Perfeitinha solista: Samuel e Jean violão,

Músicas: Trem das Onze , Que nem Jiló, Jingle Bell, Então é Natal Celebrar, solista: Simone violão.

Foi encenado o nascimento de Jesus, esse teatro foi ensaiado pelas professoras Cássia, Márcia, Vanessa, Rosa, Vera, Juliana e Janete, agradecemos ao presidente Osny Del Moro e a diretora Josefa Malacário.

Patrocinadores:

Ferrari Engenharia, Antony CFC, Sicredi, Reino da Festa, Estúdio Artech, Imobiliária Premiatto, Box Evolution, Santhià, Robson fotografia, CDH, Farmamed, Aquahidro, Poucelle, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Letícia Eventos, Lajes Três Marias, Naty Luppi Make Up, Delicata Enxovais, Romagnole, Cocari, Roberta Botura.

Agradecimentos autoridades presentes, em especial a direção, professores, funcionários, instrutores, alunos, usuários, patrocinadores, colaboradores, pais e convidados.