Fiscalização fecha bar clandestino instalado na calçada

Os fiscais da Prefeitura do Município de Mandaguari, que estão efetuando vistorias durante o dia e noite em toda cidade, encontraram bar clandestino instalado em plena calçada. Em duas oportunidades as orientações dos fiscais, para que o local fosse desocupado, foram desrespeitadas. No mesmo local estavam sendo desrespeitadas diversas determinações dos decretos de emergência em saúde para o enfrentamento do coronavírus (Covid-19): aglomerações de pessoas, falta de higiene e local insalubre. Depois da apreensão dos produtos pela fiscalização e a limpeza feita pela Secretaria de Obras, o estabelecimento localizado naquele endereço foi interditado por falta de alvará.