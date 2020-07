Fiscalização flagra aglomeração na zona rural de Jandaia do Sul

Na tarde deste domingo (26), a fiscalização do COE, juntamente com o drone da UFPR flagrou várias aglomerações em um estabelecimento conhecido por Venda do Taubaté. Ao longo do dia já haviam sido recebidas outras denúncias do mesmo local. Diante do fato, foi deslocado a equipe de fiscalização.

Chegando ao local para abordagem, várias pessoas tentaram acuar e ameaçar o fiscal, que teve que pedir apoio policial de Jandaia e Mandaguari para dar sequência à abordagem. Além da multa, foi gerado um boletim de ocorrência contra o estabelecimento.

Com as imagens do circuito de segurança, as pessoas que resistiram à ordem do fiscal serão identificadas e autuadas por infringir artigo 268 do Código Penal, “infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”, com pena de um mês a um ano de detenção, e multa.