Fiscalização no final de semana multou e fechou estabelecimentos

Equipes da Secretaria de Planejamento (Departamentos de Tributação e Fiscalização), Vigilância Sanitária, Procon e da Polícia Militar tiveram muito trabalho neste final de semana para fazer valer o decreto 270 que proíbe a abertura de bares, o uso dos espaços públicos e regulamenta o horário de lanchonetes e restaurantes.

Durante os três dias (sexta-feira, sábado e domingo) foram vistoriados pelas equipes 84 estabelecimentos entre bares, lanchonetes, chácaras de lazer, pesqueiros, feiras livres, açougues, mercados, festas e aglomerações em residências. Quatro locais foram fechados após receberem orientações, dois comércios foram multados e 31 pessoas orientadas sobre a importância do uso de máscaras e para evitar aglomeração.

Também foram vistoriados espaços públicos como praças, quadras, Centro Esportivo, Parque da Pedreira e Pista de Skate.

No decorrer da semana a fiscalização continua para que as medidas de prevenção ao coronavírus sejam cumpridas. Denúncias devem ser feitas no telefone (44) 3233-8441 e (44) 984553828 whatsapp.