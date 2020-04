Fiscalização vistoria chácaras e locais de festas em Mandaguari

No último domingo (12) pela manhã, a equipe de Fiscalização da Prefeitura de Mandaguari vistoriou chácaras e locais de festas, com o objetivo de verificar se está sendo respeitado o Decreto 169/2020, que proíbe aglomerações na cidade por conta da pandemia do novo coronavírus. Além das vistorias, o setor está verificando também as denúncias que são feitas pela população.

Segundo os fiscais, foram encerradas três confraternizações não autorizadas que estavam sendo realizadas em chácaras na cidade. Outras três chácaras também foram vistoriadas, já que também não estavam respeitando o decreto de situação de emergência no município.

Os envolvidos foram orientados e solicitado o encerramento das atividades. Como existia a possibilidade da aplicação de multa, os organizadores das confraternizações optaram por encerrar imediatamente as atividades.

DECRETO – Confira o que está escrito no artigo 3º do Decreto 169/2020.

Art.3º Permanecem suspensas as atividades e funcionamento dos seguintes serviços e estabelecimentos:

I. As aulas da Rede de Ensino de Mandaguari, Atividades com Pessoas acima de 60 (sessenta) anos e demais atividades de grupos de convivência, por prazo indeterminado;

II. Casas noturnas, pubs, lougens, tabacarias, boates e similares;

III. Academias de ginásticas e musculação;

IV. Realização de eventos sociais;

V. Teatros, e demais casas de eventos (chácaras, salões de eventos e afins);

VI. Galerias de compras;

VII. Cultos e atividades religiosas que reúnam mais que 15 (quinze) pessoas;

VIII. Obras com mais de 15 (quinze) trabalhadores.