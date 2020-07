A equipe da Polícia Militar Ambiental realizou o atendimento a solicitação do Ministério Público de Apucarana, o qual informava sobre desmate em uma propriedade localizada na estrada do Coqueirinho em Cambira.

No local os policiais realizaram contato com o proprietário e foi constatada limpeza em área agropastoril com o uso de fogo sem autorização do órgão ambiental.

Foi lavrado Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 5.000,00.