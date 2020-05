Furto em residência no Jardim Esplanada

O ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 13h10 de terça-feira (26) na Rua Miguel Colto, no Jardim Esplanada.

No local o solicitante, de 60 anos, relatou aos policiais que autorizou uma pessoa a entrar em sua residência para fazer uma manutenção no forro da casa e após o serviço ser realizado notou a falta de uma carteira que estava em cima da mesa. Foi repassado para a equipe que o suspeito estava em uma motocicleta grande com uma bolsa nas costas.

Foi realizado o patrulhamento nas imediações mais o autor não foi localizado, sendo a vitima orientada.

Na carteira havia cartões e dinheiro.