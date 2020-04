Furto na Avenida Amazonas

27/04/2020 08h30 – Relatou a solicitante que ao chegar para trabalhar, notou que a porta do estabelecimento encontrava-se forçada, tendo dado falta de uma quantia em dinheiro que estava no caixa. Diante disto ela verificou as imagens de monitoramento do local, onde foi possível observar um individuo magro de barba, trajando moletom de cor clara e calça jeans praticando o furto. a Vitima orientada quanto aos procedimentos cabíveis.