O solicitante relatou a Polícia Militar que deixou o local de trabalho no final da tarde de terça-feira (26) e ao retornar na manhã do dia seguinte encontrou a porta arrombada e que do interior foram subtraídos vários objetos. O solicitante foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis.

Foi furtado uma CPU Centrium, um monitor Philips de 17 polegadas, um mouse e projetor Acer.