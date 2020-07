Furtos registrados em Mandaguari nesta quarta-feira (29)

29/07/2020 11h10 / FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) / Local: JOSE MANCINI, CONJUNTO TANCREDO NEVES / OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 CELULAR SAMSUNG, 1 RADIO RADIO VEICULAR PIONNER

Relata o solicitante que saiu para trabalhar por volta das 07h00min e ao retornar as 11h00min se deparou com a porta da cozinha arrombada e com o interior da residência toda revirada. que ainda informou que foram subtraídos alguns objetos do local. solicitante fora orientado quanto aos procedimentos cabíveis.

29/07/2020 13:10 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) / Local: RENE TACCOLA, CENTRO / OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 4 CALÇADO 2 PARES DE TÊNIS E 2 BOTAS, DINHEIRO, 1 TELEVISOR SAMSUNG 32″

Aa equipe compareceu no endereço acima citado onde segundo a vítima l. f. v. c. relatou que teve sua casa arrombada e foram levados alguns objetos relatados em rod. vítima orientada.

29/07/2020 14:00 FURTO SIMPLES (CONSUMADO) / Local: LAURA FREITAG, JARDIM PARANA. OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 CELULAR J5 PRIME COR ROSA E AZUL

Relata o solicitante que estava trabalhando em uma obra no endereço acima citado quando percebeu que seu celular que estava dentro de sua bolsa em um dos cômodos da casa havia sumido. Ele não soube informar nenhum suspeito. vítima foi orientada.