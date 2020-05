Fusca é furtado e danificado em Mandaguari

No início da tarde de sábado (16) o solicitante relatou a Polícia Militar que deixou seu veiculo estacionado em frente ao Hospital Cristo Rei e quando retornou verificou que o VW Fusca de cor azul, já não estava mais estacionado naquele local sendo localizado pelo proprietário a algumas quadras a frente. Do interior do veículo foram furtados o rádio e uma caixa de som e o motor estava danificado.

A equipe orientou a vítima e realizou patrulhamento, porém os autores não foram localizados. No interior do carro foi encontrado um celular que foi entregue na delegacia para os devidos procedimentos.