Um capotamento foi atendido pela equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul no início da noite desta terça-feira (12) na BR-369, próximo a Associval na saída para Bom Sucesso em Jandaia do Sul.

O VW Gol ia de Marialva para Faxinal quando ocorreu o acidente.

O motorista de 27 anos recusou atendimento médico.