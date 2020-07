Governador nomeia novos integrantes da equipe de gestão

(AEN) O governador Carlos Massa Ratinho Junior nomeou nesta quinta-feira (02) novos integrantes para a equipe de gestão do Estado. O deputado estadual Marcel Micheletto assume a Secretaria de Estado da Administração e Previdência e o antropólogo Mauro Rockembach será titular da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

Micheletto substitui Reinhold Stephanes, que deixa o governo a pedido, enquanto Rockembach ocupará o posto que estava vago desde a saída do deputado federal Ney Leprevost, no início de junho. Outra mudança ocorre no Detran-Pr, que passa a ser comandado pelo delegado federal Wagner Mesquita.

PERFIL – Marcel Henrique Micheletto está no primeiro mandato de deputado estadual. Ele foi prefeito eleito (2012-2018) e Assis Chateaubriand e por duas ocasiões presidiu a Associação de Municípios do Paraná (AMP). É graduado em Gestão Imobiliária pelo Centro Universitário da Grande Dourados.

Mauro Rockembach é sociólogo e antropólogo, formado pela PUCPR. Foi secretário-executivo do Conselho Estadual das Cidades do Paraná (Concidades-PR), membro do Conselho Nacional das Cidades e do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Era, até então, superintendente Geral de Diálogo e Interação Social (Sudis) do Governo do Estado.

Wagner Mesquita é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e delegado da Polícia Federal, onde já ocupou diversos cargos de gestão. Foi secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (2015 a 2018) e atuava, desde fevereiro de 2019, como coordenador geral de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça e Segurança Pública.