Grave acidente envolve 7 veículos na PR-317 próximo a Maringá

Dois acidentes aconteceram quase simultaneamente na PR-317, em Iguaraçu, próximo de Maringá na madrugada desta quarta-feira (13). Sete veículos se envolveram e 13 pessoas ficaram feridas.

Conforme o 5º Grupamento de Bombeiros, de Maringá, a princípio uma carreta com placa do Paraguai, carregada com arroz, colidiu contra um bitrem descarregado. O motorista da carreta de 31 anos, ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos graves. O outro condutor recusou atendimento.

Ainda segundo os Bombeiros, enquanto as equipes atendiam a ocorrência, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que a aproximadamente 200 metros dali havia acontecido outro acidente.

Segundo os bombeiros, as equipes encontraram um “cenário catastrófico”. Conforme a corporação, uma carreta carregada com pisos teve a cabine totalmente destruída e tombou, um automóvel foi atingido na traseira e colidiu contra uma árvore e uma caminhonete foi prensada entre dois caminhões.

No local as equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram 11 pessoas.

Os três ocupantes da caminhonete, homens de 18, 25 e 43 anos, foram socorridos. As outras oito pessoas recusaram o atendimento.

Além do socorro às vítimas, as equipes ainda trabalharam para limpar a pista, já que parte da carga de arroz de um dos caminhões ficou espalhada pelo local e se misturou com óleo diesel que vazou do tanque de outro veículo.

TnOnline Com informações, Portal GMC ONLINE