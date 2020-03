GRIPE: Saúde prioriza vacinação de idosos em Mandaguari

A campanha nacional de vacinação contra a Influenza (gripe) teve início segunda-feira (23). E por conta de mudanças no atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade e as medidas tomadas para o enfrentamento do coronavírus, a vacinação neste primeiro momento será exclusiva para os idosos.

Aqueles idosos que estiveram acamados ou com dificuldades de locomoção serão vacinados nas residências. Para solicitar um profissional de saúde para efetuar a vacinação, é só ligar para a Saúde e agendar o atendimento. Os telefones para contato –também via WhatsApp – são:

9 9145-1804

9 9133-8469

9 9145-9368

9 9142-1733

9 9145-3215

DRIVE TRHU

Já os idosos que puderem se locomover, serão atendidos na Câmara Municipal, no sistema drive thru, no qual será vacinado pela janela, sem precisar descer do carro, não haverá acesso destas pessoas aos ambientes fechados. A Câmara está localizada na Rua Manoel Antunes Pereira ao lado dos Correios. O sistema vai funcionar das 8h00 às 11h30 e das 13h às 16h30.

Já em relação às crianças, a vacinação contra será realizada em outro período, ainda a ser confirmado pela Secretaria de Saúde.

DEMAIS VACINAS

A Secretaria de Saúde montou uma estratégia também pra as demais vacinas, exceto da gripe. Os adultos serão atendidos na UBS dos Cinco Conjuntos, enquanto as crianças poderão ser levadas para a UBS do Jardim Esplanada. Ressaltando que, neste casos, somente para as demais vacinas e não a da Influenza (gripe).

Assessoria PMM.