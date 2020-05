GTFoods faz doação de mais de 06 toneladas de alimentos para hospitais do Paraná

Ao total, seis instituições de saúde de todo o estado foram beneficiadas.

As instituições de saúde estão na linha de frente, diariamente, no combate ao coronavírus. Pensando nisso e nas dificuldades geradas pela superlotação e a falta de recursos contra a COVID-19, a GTFoods realizou uma ação para ajudar hospitais do Paraná. A empresa fez a doação de mais de 06 toneladas de alimentos, beneficiando ao total, seis hospitais em todo o estado.

As doações foram distribuídas ao Hospital Universitário de Maringá, à Santa Casa de Maringá, ao Hospital Santa Clara, de Colorado (PR), ao Hospital Metropolitano de Sarandi (PR), Hospital Municipal São José de Paiçandú, e à Santa Casa de Paranavaí, que também foi contemplada com a doação de mais de 2 mil máscaras. Além disso, mais de 150 cestas básicas foram cedidas para Live Solidária de Maringá.

De acordo com o gerente de marketing da GTFoods, Hudson T. Delalíbera, essa foi uma forma de registrar a gratidão da empresa aos profissionais de saúde e de contribuir para que os recursos dos hospitais, utilizados na compra de alimentos, possam ser redirecionados ao atendimento de pacientes. “Eles estão deixando as suas famílias em casa, para cuidar da nossa. Esperamos que este gesto possa inspirar a todos, pois é preciso entender que juntos somos mais fortes”, relata.

Ação solidária

Além dessa ação, a GTFoods realizou antes da pandemia, em Maringá (PR), a GTFest 2020, que é uma confraternização solidária, que ocorre anualmente, em que o ingresso para entrada no evento é a doação de 1kg de alimento não perecível. Nesta edição, foi arrecadado entre os colaboradores, 1,5 tonelada de alimentos para doar às famílias necessitadas.

Com essa festa, duas ações sociais foram contempladas: a Creche Menino Jesus com 87 cestas básicas e o projeto Mão Que Alimenta com 35 cestas básicas. “Ajudar faz muito bem, sempre que podemos, contribuímos. A Creche Menino Jesus, por exemplo, é contemplada pelas doações da empresa mensalmente. Aqui as pessoas realmente precisam, afinal, a instituição acolhe em contraturno mais de 200 crianças”, relata Hudson.

Outras ações

Entendendo a importância de manter ações como essa na rotina da empresa, a GTFoods realiza periodicamente auxílio de alimentos a mais de 70 instituições que necessitam. “A GTFoods procura ajudar ao máximo possível. No DNA da empresa nós temos responsabilidade socioambiental, então, além dessas doações que a gente faz, temos diversos outros programas que atuam dentro desse âmbito”, afirma Hudson.

As ações de responsabilidade social ocorrem de forma frequente na GTFoods. Um exemplo desta atuação, ocorreu no mês passado, quando o presidente do conselho da GTFoods, Ciliomar Tortola, realizou uma doação em nome da empresa a um casal que precisava de um carrinho de recolhimento de coleta seletiva. A ação foi feita ao vivo, durante o programa Maringá Urgente. A esposa, também teve a chance de ganhar uma vaga de emprego na empresa e hoje se encontra no quadro de colaboradores.

Sobre Grupo GTFoods

O Grupo GTFoods teve origem com a empresa Frangos Canção, em 1992, na cidade de Maringá (PR). Atualmente, está entre as gigantes do setor, sendo considerara uma das 500 “Maiores e Melhores” empresas do Brasil pela revista Exame. Sua força de vendas abrange o mercado interno, com atendimento de clientes em todo o país, e o mercado internacional, exportando para todos os continentes do mundo. A empresa conta com mais de 10 mil colaboradores, gerando emprego e renda e contribuindo para o desenvolvimento do país. Além disso, mantém seu crescimento com constante investimento e aprimoramento de seus processos produtivos, sempre atento às responsabilidades socioambientais. Mais informações: http://www.gtfoods.com.br/

Informações: Suelen de Paula.