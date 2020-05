Homem atropelado por trem em Mandaguari

Homem de origem haitiano o qual não teve o nome divulgado, foi atropelado pelo uma composição férrea da empresa rumo, o acidente foi no cruzamento com a Rua Santos Dumont nas proximidades da Comercial Ivaipora, o acidente foi na manhã desta segunda-feira dia 25, segundo informações ele tentou atravessar pela linha férrea, pois acreditava dar tempo de atravessar, porém foi atingido lateralmente pelo trem. O homem foi atendido pela equipe do “SAMU” Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhado para receber cuidados devidos.