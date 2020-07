Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 20h40 de domingo (12) na Estrada Alegre, Zona Rural

A vítima relatou que há algum tempo tem problemas familiares com seu enteado, a pessoa de j.m.s, e que nesta este veio a agredir o mesmo com um facão causando escoriações em suas costas, sendo este atendido pela equipe do PAM de Mandaguari, onde afirmou que necessita do registro do fato para solicitar medida protetiva contra o autor pois teme pela sua vida.