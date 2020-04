Homem é encontrado degolado em Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana foi chamada na Estrada Barra Nova, Vila Rural Nova Ucrânia, na manhã de segunda-feira (6) onde populares relataram que havia um corpo em meio a uma plantação.

No local havia um corpo de um masculino trajando calça jeans e blusa cinza escuro.

Diante do fato foi realizado o devido isolamento e prevenção do local de crime até a chegada do IML e da Polícia Cientifica.

Posteriormente a equipe foi informada pelo perito presente no local que a vítima havia sido degolada. A equipe permaneceu no local até a retirada do corpo.