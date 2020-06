Homem é encontrado morto com sinais de violência em Mandaguari

Agnaldo Malinosqui foi encontrado morto com sinais de violência na tarde desta segunda-feira 22, em uma propriedade rural próximo a PR-444, nos fundos do Jardim Cristina.

A vítima, morador da Vila Vitória, já teria passagem pela Polícia.

O corpo foi encaminhado para o IML de Maringá.

Informa o relatório da PM

A equipe foi acionada para deslocar até a estrada Vitorinha do Meio, nas proximidades do km 01, onde segundo o solicitante ele havia encontrado o corpo de um jovem caído em meio a um cafezal. No local a equipe fez contato com o senhor e.c., este informou que enquanto trabalhava na plantação de café se deparou com o cadáver caído ao chão próximo ao carreador.

Na chegada da equipe, a vítima já estava em óbito e foi identificada como a.m., 18 anos, foi possível verificar que ele possuía uma perfuração na região da boca e na parte central do tórax, possivelmente causada por um disparo de arma de fogo.

Compareceu no local o investigador Cassiano e o funcionário da delegacia Hélio, a perita criminal também compareceu juntamente com o IML que removeu o corpo.

De acordo com a perita, provavelmente o crime ocorreu entre 12h00 e 13h00 do presente dia. Cabe ressaltar uma abordagem feita a uma motocicleta Honda CG 160 de cor preta, conduzida por g.l.m., que foi vista com dois indivíduos horas antes do crime em uma estrada rural próxima ao local do crime.