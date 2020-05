Homem é encontrado morto em casa no Jardim Esplanada

Um homem de 62 anos foi encontrado morto pelo filho no início da noite de quinta-feira (28) na Rua Antonio M. Santos, no Jardim Esplanada.

A Polícia Militar foi chamada, onde o filho do falecido relatou que após dias sem falar com o pai decidiu ir a residencia do mesmo e que chamou no portão e não foi respondido e que então pulou o portão e abriu uma janela da casa e que já sentiu forte odor, quando decidiu arrombar a porta da residencia, localizando o corpo do pai (V.C.) em óbito.

A morte, que teria causas naturais, foi constatada pelo SAMU.