Homem é flagrado Furtando em Supermercado

A ocorrência foi registrada às 12h desta terça-feira (23) na Avenida Amazonas em Mandaguari.

A equipe policial foi solicitada para atender um furto no local supracitado, onde segundo o solicitante, o acusado foi pego em flagrante furtando alguns alimentos.

Imediatamente a equipe deslocou até o local onde fez contato com solicitante, onde este relatou a equipe que é segurança do local e durante seu expediente flagrou o autor colocando alguns objetos em sua mochila pessoal.

Após flagrar este ato, constatou que o acusado passou no caixa do local e efetuou o pagamento de apenas alguns alimentos, enquanto manteve alguns escondidos com o objetivo de furtar.

O solicitante relatou que conteve o acusado e acionou a equipe policial, que se fez presente no local e conduziu autor até a delegacia juntamente com os alimentos furtados, sendo estes sete latas de cerveja, dois frascos de condicionador, dois frascos de shampoo, um pacote de feijão e uma peça de carne bovina.

Os alimentos que foram pagos ficaram sob posse do acusado e não foram relacionados em BOU.