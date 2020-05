Homem é morto a tiros e amigo é baleado no centro de Sarandi

Uma discussão registrada no final da tarde deste sábado (30), em Sarandi, região de Maringá, resultou em duas pessoas feridas a tiros. Luiz Henrique da Silva Tavares, de 30 anos foi atingido na cabeça e morreu durante a madrugada deste domingo (31), na UTI do Hospital Metropolitano. Já seu amigo, Norimar Ferreira da Cruz, de 29 anos, foi alvejado na nádega e permanece internado na mesma Unidade Hospitalar. O atentado que resultou neste homicídio, ocorreu defronte há uma Conveniência e Tabacaria situada na Avenida Maringá, nas imediações da praça dos três poderes. As vítimas estavam no estabelecimento comercial (Conveniência/Tabacaria), quando se envolveram em uma confusão com um grupo de rapazes. Um dos envolvidos na discussão, portava uma arma de fogo. Luiz Henrique percebeu que o rapaz estava armado. Diante desta situação, ele chamou o amigo para ir embora, os dois estavam em uma motocicleta. Quando eles subiram na moto e se preparavam para deixar o local, os amigos foram surpreendidos pelo indivíduo armado. O assassino efetuou alguns disparos pelas costas.

O piloto da moto ferido na cabeça, já caiu inconsciente. Já o garupa mesmo ferido, correu e pediu ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O atirador fugiu e não foi localizado. Policiais Militares, Civis e Agentes da Guarda Municipal, estiveram no local realizando todos os levantamentos possíveis, junto às testemunhas. Durante o patrulhamento, os militares descobriram a casa, do possível autor do crime. Na residência, os polícias descobriram que o rapaz havia pego algumas roupas, colocado em um VW Gol e saído em alta velocidade. O delegado Adriano Garcia, na companhia de alguns investigadores, realizaram diligências durante a noite e madrugada, afim de encontrar o atirador e uma outra pessoa que também estaria envolvida na briga. A princípio a dupla já teria deixado a cidade.

Por Rubens Silva, Matéria do Plantão Maringá.