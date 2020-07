Homem é morto em frente sua casa em Sarandi

Fábio Aparecido Costa, 53 anos, foi assassinado ontem (quinta-feira/2 de julho) a

noite na cidade de Sarandi, região metropolitana de Maringá. O homicídio ocorreu na

Avenida Universal, defronte a casa da vítima, no bairro Jardim Universal.

Costa foi atingido por um tiro no tórax, e morreu na hora. Quando as equipes de resgate chegaram na cena do ocorrido (Siate e Samu), a vítima já não apresentava sinais vitais. No local os policiais e as equipes de resgate, se depararam com uma outra pessoa (homem ferida em uma das penas. A principio essa segunda vitima, teria envolvimento no homicídio.

O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano. Após receber alta médica, o indivíduo de 45 anos será conduzido ate a delegacia de policia civil, para serem tomadas as providências cabíveis. Um outro individuo que ainda não foi localizado pelas autoridades policiais, também teria envolvimento no crime.

LEIA MAIS EM https://corujaonoticias.com.br/portal/2020/07/03/homem-de-53-anos-e-morto-apos-briga-de-bar-em-sarandi/