Homem é mulher são presos após roubar roupas em loja

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 11h10 de sexta-feira (19).

A vítima relatou que dois indivíduos, sendo um homem e uma mulher de aparência jovem, adentraram a loja de roupas onde a mesma trabalha e a agrediram com empurrões e a ameaçaram, vindo a subtrair diversas roupas e posteriormente se evadindo do local. Durante o patrulhamento nas imediações, os autores foram localizados na Avenida Presidente Vargas com a Rua Rocha Pombo de posse dos objetos roubados.

Os dois foram presos e encaminhados a delegacia.