Homem é preso após mandar fotos íntimas para adolescente

Na noite de sábado (11) a Polícia Militar foi acionada por uma senhora, que informou que sua filha menor de idade (15 anos) estava recebendo pelo Whatsapp, fotos intimas das genitálias de um cidadão de 38 anos.

Conforme relatório da PM, o autor, que seria motorista de ônibus, conheceu a vitima durante o retorno da viagem de Curitiba para Mandaguari na sexta feira, dia 10 de julho de 2020. Após a chegada da viagem ele desejava, em conversa via Whatsapp com a menor, que a mesma lhe enviasse fotos nuas, ainda informou que iria sair da cidade de Maringá e iria até a cidade de Mandaguari para se encontrar com ela na noite do dia 11 de julho de 2020.

Assim, quando o mesmo chegou no endereço da vitima, em seu veiculo, a mãe da adolescente ligou para o 190 da Policia Militar e solicitou a equipe policial no local.

O acusado foi abordado e quando fora indagado sobre o ocorrido, confessou o fato.

Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão e o mesmo foi conduzido a delegacia juntamente com a vitima e as testemunhas dos fato ocorrido para providências cabíveis.