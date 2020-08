Homem é preso em Jandaia com R$ 120 mil em mercadorias contrabandeadas

Um homem foi preso com R$ 120 mil mercadorias contrabandeadas do Paraguai na tarde desta sexta-feira (14) em Jandaia do Sul.

A Receita Federal realizava operação na rodovia entre Jandaia e Bom Sucesso, quando percebeu dois veículos viajando em comboio, sendo que empreenderam fuga.

Um dos veículos foi localizado em um hotel no centro da cidade de Jandaia do Sul carregado com mercadorias contrabandeadas. O outro veículo também foi localizado na cidade.

As mercadorias foram apreendidas e levadas à Receita Federal em Maringá.