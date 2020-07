Homem é preso logo após furtar caminhoneta em Mandaguari

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 14h10 de quarta-feira (8)

A equipe policial recebeu solicitação via central de comunicações onde foi relatado por solicitante anônimo que acabara de avistar um veiculo Ford F-4000 de cor prata, dirigindo em alta velocidade pela Rua Custodio da Rocha sentido a Estrada Carijó.

O solicitante também relatou que conhecia o proprietário do referido veiculo e que o condutor do mesmo não era o dono. Imediatamente a equipe deslocou até a via citada pelo solicitante, onde fez contato com populares que relataram ter visto o veiculo descendo a estrada em alta velocidade, onde poucos segundos depois avistaram o condutor retornando pela via a pé correndo.

A equipe policial iniciou as diligencias e próximo a Rua Jose Eleoterio de Oliveira logrou exito em localizar o suspeito que demonstrou bastante nervosismo com a presença dos policiais.

Questionado sobre o possível delito que acabara de cometer, o mesmo confessou a equipe que de fato efetuou o furto do veículo e o abandonou próximo a estrada carijo, onde em ato continuo a equipe localizou o referido veiculo encostado em uma arvore e com algumas avarias.

populares que estavam presentes no local entraram em contato com o proprietário do veiculo que se fez presente no local, onde este relatou que seu veiculo estava estacionado defronte a sua residencia quando foi furtado, e este se encontrava trancado.

O veiculo recuperado foi devolvido ao proprietário no local.

O autor, de 27 anos, recebeu voz de prisão.