Marido relata que esposa o agrediu com facada e vassouradas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h40 de sexta-feira (19).

Segundo a PM, compareceu ao pelotão um senhor, o qual informou que teve uma discussão com sua esposa, e durante a discussão, segundo ele, ela deu uma facada em seu abdômen do lado esquerdo, o que causou uma perfuração de 4 cm, também possuía escoriações do braço e rosto causados por um cabo de vassoura.

Após as agressões ele foi sozinho até o pronto atendimento onde foi atendido.

Ele foi orientado quanto aos demais procedimentos.