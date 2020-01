Homem sofre infarto no início da noite de 31

No início da noite desta terça-feira (31), por volta das 18h , um senhor de idade que não teve o nome divulgado havia chegado para trabalhar , onde atua em uma residência como guarda a vários anos , na Rua Renê Tácolla próximo aos Correios em Mandaguari, populares que passavam pelo local e logo acionaram o Corpo de Bombeiros e uma viatura do SAMU , onde foi verificado que a vítima havia sofrido um infarto no local , logo foi acionado o Helicóptero do SAMU , que desceu no terreno do antigo Hospital Geral e foi até o local, onde foi realizado reanimação da vítima, que foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal de Mandaguari onde não resistiu e veio a falecer .

Por Caio Ricieri.